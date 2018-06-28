(Görüntülü) İznik Gölü'ne açılan 3 kuzenden biri kayboldu

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten 1'i kayboldu. Yalova Deniz Polisi dalgıçları, Orhangazi Jandarma Ekipleri ve İznik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, gölde kaybolan genç için arama çalışması başlattı.



Olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü Yeniköy mevkiindeki sahilde meydana geldi. Yeniköy’de oturan Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladı. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sandal bir anda uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile yaklaştığında bu sırada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt’ın kuzenlerinin gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı.



Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandala alınarak sahile getirildi. Abdullah Küçükoğlu, sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



EMİRHAN ARANIYOR



Bu arada gençlerden kayıp olan Emirhan Beyazıt’ın arama çalışmaları ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından sürdürülüyor. Havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdururken, Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarına balıkçıların ağ atarak sürdüreceği kaydedildi. Olayı haber alır almaz çiftliğe gelen genç kuzenlerin yakınları sahilde gözyaşlarına boğuldu. Gençlerin ikisinin kurtulması ile buruk sevinç yaşayan yakınları Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.