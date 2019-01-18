(Görüntülü) İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı (2)

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman, Aydın ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e yükseldi. Drone da kullanılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca da...