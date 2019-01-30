(Görüntülü) İzmir'de, yavru köpek öldü

Davut CAN - İZMİR, () İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde öldü.

Kısık Sanayi Sitesi yakınlarındaki yolda, dün bir otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeğini kanlar içerisinde gören bir kişi, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu ciddiği olduğu için özel bir kliniğe sevk edilen ve veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpeğin açık yarası dikilerek kapatıldı. Ancak minik köpek, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Derisi, kuyruğundan gövdesine kadar yüzülen köpeğin fotoğrafları, yürekleri burktu.