(Görüntülü) İzmir'de terör operasyonu 7 gözaltı

Mehmet CANDAN İZMİR, () İZMİR'in Menemen ilçesinde, sokaklardaki çöp konteynerlerine molotof atarak yol kapatan bölücü terör örgütü PKKKCK üyesi 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Asarlık Mahallesi'nde geçen Pazar günü, sokaklardaki çöp konteynırlarına molotof atarak yol kapatan terör örgütü PKKKCK üyesi kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında eylem yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.