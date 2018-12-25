(Görüntülü) İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapan ve olası sokak eylemlerinde örgütler adına faaliyet gösterecekleri değerlendirilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve Urla'da bu sabah operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve olası sokak eylemlerinde aktif rol almayı amaçladıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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