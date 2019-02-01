(Görüntülü) İzmir'de dağlık alandan kopan kaya parçası, eve girdi

İZMİR'in Tire ilçesinde, dağlık alandan kopan kaya parçası, evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Deprem olduğunu sanan evdekiler, kaya parçasını görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen ekipler, evin boşaltılmasına karar verdi. Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi'ndeki Kayhan ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Hafta başından bu yana etkili olan yağmurun toprağı yumuşatması sonucu, dağlık alandan kopan kaya parçası, Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Bu sırada evde bulunan aile deprem olduğunu zannederken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yaralananın olmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi. 'DEPREM OLUYOR SANDIK' Olayın olduğu sırada diğer odada oturduklarını belirten Hasan Kayhan, "Evde annem Fatma Kayhan, biraderlerim Ahmet Kayhan, Mustafa Kayhan ve ben yaşıyoruz. Olayın olduğu sırada yan odada oturuyorduk. Bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Adeta ev gitti geldi. Sesin geldiği yer yatak odasıydı. Dev bir kaya parçasının evden içeri girmiş olduğunu gördük. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Kayanın girdiği yerde dolap vardı. Dolap olduğu gibi enkaz altındaydı. Eşyalar ıslanmasın diye kaldırdık, temizledik. Daha sonra muhtarı aradık. Muhtar 'Ben ilgileneyim, AFAD ekiplerini arayayım' dedi. Arkadaki tepede başka büyük bir kaya daha var ve altındaki toprak boşalmış durumda. O kaya da gelmek üzere şuan endişemiz o. O dev kaya da gelirse eve daha büyük tahribat verecek" diye konuştu. EV BOŞALTILDI Olay yerinde incelemelerde bulunan Tire Arama Kurtarma Ekipleri Derneği, tepelik alandan kopacak yeni kayaların herhangi bir tehlikeye yol açmaması için evin boşaltılmasını istedi. TAKED ekiplerinden bir yetkili, "Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Tespitlerimizde gördük ki ev kötü durumda. Ev halkına da geçmiş olsun diyoruz. Ama bu bizi aşan bir durum. Bizim bu yükü kaldıracak yeterli teşkilatımız yok. Diğer yetkili ekiplere bildirip sayın başkanımla gerekenlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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