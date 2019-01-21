(Görüntülü) İzmir'de çerez fabrikasında yangın (8)

İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

(Görüntülü) İzmir'de çerez fabrikasında yangın (8)

İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

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