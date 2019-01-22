(Görüntülü) İzmir'de, aydınlatma direğinde intihar girişimi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, dolandırıldığını iddia eden 3 çocuk babası B.İ., aydınlatma direğine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Metro Stadyum Durağı yakınlarındaki bir aydınlatma direğine çıkan B.İ.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin atlama ihtimaline karşı önlem aldığı B.İ., polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonuca aydınlatma direğinden indi. Karakola götürülen B.İ.'nin, bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını bu nedenle 3 evini kaybettiğini, bunalıma girerek intihar etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi.

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