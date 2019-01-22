(Görüntülü) İtfaiye, baygınlık geçiren kadını balkondan eve girerek kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Kamile Tunç (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı ilaçlar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, hastaneye kaldırıldı.



Cumhuriyet Mahallesi, Lale Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Kamile Tunç'un bugün görünmemesi üzerine komşuları merak edip, saat 17.30 sıralarında zile bastı. Ancak, kapıyı açan olmadı. Tunç'un telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak balkon kapısından eve girdiklerinde, Kamile Tunç'u kanepede yarı baygın halde buldu. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı ilaçlar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.



Mahalle sakinlerinden Yılmaz Özsoy, "Kamile teyze, uzun yıllardır burada yaşıyor. Aldığı ilacın etkisiyle kendinden geçerek uyuya kalmış. Neyse ki komşularının dikkati sayesinde yardım ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı. Allah, komşularından ve kendisini kurtaran itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden razı olsun. Kendisine de geçmiş olsun" dedi.





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