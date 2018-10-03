(Görüntülü)İSTANBUL YENİKAPI'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI (1)

İSTANBUL YENİKAPI'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI (1) İSTANBUL- YENİKAPI'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI (1) Ersan SAN - Murat SOLAK İSTANBUL Fatih Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Görüntü Dökümü ----------------- -Olay yerinden görüntü