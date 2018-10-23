İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN (ek görüntü) İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN (ek görüntü) İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA (1) Haber-Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü: ---------- -Olay yerinden görüntüler (Tür: İstanbul)
(Görüntülü) İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN (ek görüntü)
İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN (ek görüntü) İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN (ek görüntü) İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA (1) Haber-Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL Çağlayan'da...
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