(Görüntülü) İSTANBUL PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ 3 YARALI (4)

(Görüntülü) İSTANBUL PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ 3 YARALI (4)

YORUM EKLE
Gönder