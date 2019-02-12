(Görüntülü) İstanbul'daki büyük uyuşturucu operasyonunun görüntüleri

Erhan TEKTEN - İstanbul İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren...

(Görüntülü) İstanbul'daki büyük uyuşturucu operasyonunun görüntüleri

Erhan TEKTEN - İstanbul İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

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