(Görüntülü) İstanbul'daki büyük operasyonda ele geçirilen uyuşturucu basına gösterildi

Çağatay KENARLI-Murat SOLAK, İstanbul Mahmutbey gişelerde ele geçirilen 2 ton "Skunk" adlı uyuşturucu basına gösterildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine yaklaşık 4 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Arnavutluk’tan yasadışı yollardan Yunanistan'a oradan da sürat tekneleri yardımıyla Saroz körfezine getirdiğini tespit etti. Narkotik polisleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri İstanbul'a sokacağını belirlemesi üzerine yakın takip başlatıldı. YAKALANMAMAK İÇİN ÇAKAR VE OKUL MİNİBÜSÜ İZLENİMİ Şüpheliler polis ekiplerine yakalanmamak için bir minibüsü okul taşıtına çevirip eşlik eden hafif ticari araca da siren ve çakar taktırdı. Şüpheliler Mahmutbey gişelerde peşlerinde bulunan narkotik ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliler, hafif ticari araçla gişelere çarptı. Polis ekipleri de kaza yapan araca çarparak durabildi. İKİ ARAÇTA REKOR MİKTARDA SKUNK Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araç ve minibüste yaptığı aramalarda piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 ton skunk ele geçirdi. Ele geçirilen skunkların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Operasyonda Afganistan uyruklu B.A. ile A.B. yakalanarak gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.