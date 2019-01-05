(Görüntülü) İstanbul'da yeni yılın ilk 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı (Taksim)

(Görüntülü) İstanbul'da yeni yılın ilk 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı (Taksim)

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