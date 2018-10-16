(Görüntülü)İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI

İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı. Görüntü Dökümü ------------ -Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosun odasında inceleme yapması