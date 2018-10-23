(Görüntülü) İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA : 3 YARALI(2)

İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA : 3 YARALI(2) Haber-Kamera: Özden ATİK - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN -İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Olay yerinden görüntüler