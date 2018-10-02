(Görüntülü)İSTANBUL 16 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ÖLDÜRÜLÜMESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (arşiv)

İSTANBUL 16 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ÖLDÜRÜLÜMESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (arşiv) İSTANBUL 16 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ÖLDÜRÜLÜMESİ: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Ali AKSOYERİ-İSTANBUL Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü Dökümü: (arşiv) -Olayla ilgili görüntü