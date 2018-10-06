ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, taburcu edildi. Camppel, hastaneden çıktıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, taburcu edildi. Camppel, hastaneden çıktıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla...
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