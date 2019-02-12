(Görüntülü) İnegöl'de binada yangın paniği

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında evin bazı bölümleri kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Ayşe Işıla'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden 3 kişilik aile evden çıktıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonucunda evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.