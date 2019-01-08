(Görüntülü) İneği düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptiğe düşen inek, iş makinesiyle çukurun genişletilmesi ile itfaiye tarafından kurtarıldı.



Ceylanpınar’a bağlı Yukarı Karataş Mahallesi'nde fosseptik çukuruna düşen inek sahipleri tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çukurda sıkışan ineği kurtarmak için iş makinesi yardımıyla fosseptik çukurunu temizleyerek, alanı genişletti. İnek önü açılan alanda kendi imkanlarıyla çıktı. Çamura bulanan inek itfaiye ekiplerince yıkandıktan sonra sahibini teslim edildi. İnek sahibi ise kurtarma operasyonuna katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.