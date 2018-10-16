(Görüntülü) İkitelli'de sanayi sitesinde yangın (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN - İSTANBUL İkitelli'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN - İSTANBUL İkitelli'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN - İSTANBUL İkitelli'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.