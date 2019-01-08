(Görüntülü) İki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

EDİRNE'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner'e (58) otomobiliyle gittiği Çorum'un Osmancık ilçesinde TEDES kameralarınca iki saniye arayla 412 ve 199 liralık kesilen hız cezası, mahkemeden döndü. Uzuner'in itirazı üzerine Osmancık Sulh Ceza Hakimliği, 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem' olarak değerlendirdiği cezalardan 199 liralık trafik cezasını iptal etti. Emekli polis memuru Yusuf Uzuner, 2016 yılı Nisan ayında akrabalarını ziyaret etmek için ailesi ile birlikte Edirne'den 22 ER 350 plakalı özel otomobiliyle Trabzon'a gidip döndü. Uzuner, evine dönmesinin ardından adresine Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle 5 kez ve toplamda 1440 lira tutan para cezası makbuzları geldi. Makbuzları inceleyen Uzuner, Osmancık ilçesinde iki saniye arayla iki ayrı cezaya çarptırıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 4 ay sonra gelen ceza makbuzlarında 8 Nisan günü Osmancık'ın Alışkan Tesisleri Kavşağı'nda saat 08.08.05'te 75 kilometre hızla gittiği için 412 lira, 08.08.07'de ise 65 kilometre hızla gittiği için de 199 lira olmak üzere toplam 611 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı. Trafik cezalarının kesildiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunan Yusuf Uzuner'in cezalarının incelenmesi ve karara bağlanması yaklaşık 2 yıl sürdü. 12 Aralık 2018 tarihinde karar veren Osmancık Sulh Ceza Hakimliği ikinci cezayı iptal etti. Mahkemenin iptal kararına sevindiğini söyleyen Yusuf Uzuner, sadece Osmancık mahkemelerinde 11 bin ceza itirazı olduğunu ve 2 sene sürmesinin normal olduğunu söyledi. Uzuner, "2016 yılında ben ailemle birlikte Trabzon'a gitmek için yola çıktık. Çorum'un Osmancık ilçesinde bana aynı güzergahta 2 saniye arayla 2 ceza kesilmişti. Mahkemeye başvurarak itiraz ettim. Mahkeme birinci cezayı yasal süresinde başvuru yapmadığım için iptal etmedi ancak ikinci cezayı 'aynı yolda 2 saniye farkla ceza olmaz' diyerek iptal etti. Çorum Osmancık yolunda aynı yerde 7 kamera var. Suç bir tanedir, aynı suçtan her kamera için ayrı ceza verilemez hükmü verildi. Ceza geldiğinde çok şaşırmıştım, verilen karar adalete uygun bence. Osmancık ile telefonla da görüştüm. Bana 11 bin itiraz olduğu söylendi, mahkemenin 2 sene sürmesini normal görüyorum. 2 saniye arayla kesilen cezalardan biri 6 ay sonra geliyor, diğeri de 2 ay sonra geliyor. Mahkeme yanlış olduğunu tespit etti ve iptal etti" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×