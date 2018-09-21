(Görüntülü) İdlib’de rejim protesto edildi

SURİYE’nin İdlib kentinde binlerce kişi Cuma namazının ardından rejim güçlerinin saldırılarını, düzenlenen eylemde protesto etti. Protesto gösterilerinin yapıldığı bazı noktalarda rejim karşıtları ile eyleme bayraklarıyla katılmak isteyen HTŞ’liler arasında arbede yaşandı. Suriye rejiminin, Rusya'nın desteği ile havadan ve karadan ateş altına almasıyla dünyanın gündemine gelen İdlib’de tansiyon, pazartesi günü Türkiye ve Rusya’nın imzaladığı mutabakat ile düşmeye başladı. Hava saldırılarının son bulduğu, karadan saldırıların ise azaldığı İdlib’de binlerce kişi, Cuma namazının ardından rejimi protesto etmek ve özgürlük taleplerini yinelemek için meydanları doldurdu. Günlük yaşamın normale dönmeye başladığı İdlib kent merkezinde, aralarında kadınların da olduğu binlerce kişi Cuma namazının ardından Mihrap Meydanı'nda bir araya geldi. Daha önce alınan karar gereği sadece Özgür Suriye Ordusu bayrağı taşıyan kalabalık, Esad aleyhine sloganlar attı. Özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getiren kalabalık, sık sık Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade eden tezahüratlar yaptı. Rejim karşıtı şarkıların seslendirildiği eyleme bir grup HTŞ üyesi ise ellerinde örgütü simgeleyen flamalar ile katılmak istedi. Alanda bulunanlar, ÖSO bayrağı dışında hiçbir flamanın açılmaması yönünde karar aldıklarını ilettiği HTŞ üyeleri ile tartışmaya başladı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı gerginlik, HTŞ üyelerinin alandan ayrılması ile son buldu. Yaklaşık 2 saat meydanda rejimi protesto edip, barış ve huzurun ülkeye hakim olmasını dileyen İdlibliler, daha sonra havaya barış güvercinleri uçurup, evlerinin yolunu tuttu. CİSR EL-ŞUĞUR’DA GÖSTERİLERE HTŞ MÜDAHALE ETTİ İdlib’in yanı sıra Suriye genelinde rejim karşıtlarının kontrolünde bulunan birçok noktada Cuma namazının ardından binlerce kişi meydanlarda düzenlenen protesto gösterilerine katıldı. Rejimin protesto edildiği adreslerden birisi olan İdlib’in Cisr El-Şuğur ilçesinde ise meydanda eylem yapan kalabalığa HTŞ üyeleri tarafından müdahale edildi. HTŞ üyeleri alanda bulunanların ellerindeki Özgür Suriye Ordusu bayraklarının kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte HTŞ’lilerin müdahale ettiği kalabalık, alandan ayrılmak zorunda kaldı. EL BAB’A GÖSTERİLER SIRASINDA HAVANLI SALDIRI TSK’nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab kentinde binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediği sırada, rejim birliklerinin bulunduğu alandan 2 havan mermisi atıldı. Havan mermilerinden birisi kentte Hal Pazarı'nın bulunduğu caddeye düşerek patlarken, ikincisi ise hububatların depolandığı siloların bulunduğu bölgeye düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, muhalifler de havanlı saldırıyı düzenleyen rejim birliklerinin bulunduğu alana roketatarlarla misilleme atışı yaptı. Bu gelişmelerin ardından El Bab’ın güneyindeki Tadef bölgesinde rejim birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri arasında bir süre karşılıklı havan ve roket atışı oldu. REJİMDEN İDLİB’İN DOĞUSUNA TOPÇU ATEŞİ Rusya’da varılan mutabakatın ardından saldırıların azaldığı İdlib’in doğusundaki Huveyn köyü ise sabah saatlerinde rejim birlikleri tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Rejimin saldırısının ardından topçu ateşiyle hedef alınan köydeki bazı evler hasar gördü.

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