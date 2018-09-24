(Görüntülü) İdlib'e beton blok sevkiyatı sürüyor

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, TSK'nın Astana anlaşması çerçevesinde İdlib'de oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek. Ayrıca sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlardaki güvenlik noktaları da aynı şeklide sağlamlaştırılacak. Bu kapsamda İdlib'e beton blok sevkiyatı sürüyor. Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu TIR'lar, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçti. Beton bloklar, TIR'lar ile İdlib'e gönderildi.

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