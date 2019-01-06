(Görüntülü) İç çamaşırında esrarla yakalandı
VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı. Van'dan İstanbul'a gitmek için Havalimanı'na gelen Cüneyt Polat, giriş kontrol...
VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı. Van'dan İstanbul'a gitmek için Havalimanı'na gelen Cüneyt Polat, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Polat'ın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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