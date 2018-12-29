(Görüntülü) Hurda araç deposu alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sanayi sitesindeki hurda araç ve çıkma oto parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 3'ü hurda toplam 6 otomobil, zarar gördü.Sümer Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki Cengiz Akmar'a ait hurda araç ve çıkma oto parça satışı yapılan iş yerinde bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. Tesadüfen sanayi sitesinin yakınından geçenlerin alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yarım saatte söndürüldü. İş yerinin içinde ve önünde bulunan 3'ü hurda 6 otomobil zarar gördü. İş yerinde de büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.