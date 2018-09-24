(Görüntülü) Hırsızlık şüphelisi, girdiği evdeki kadını rehin aldı (2)

REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde, apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren ve yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin alan şüpheli, polislerin ikna çabasıyla kadını serbest bıraktı. Polislerin yaklaşık 3 saatlik ikna çabası sonucu, adı henüz öğrenilemeyen şüpheli, teslim oldu. Ardından eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Önal'a müdahalede bulundu. Önal, ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.