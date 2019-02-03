(Görüntülü) Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, hemzemin geçide kapalı bariyerlerden giren Yener Türkeli'nin otomobiline, Çerkezköy- Halkalı seferini yapan tren çarptı. Sürücü Türkeli, aracının hurdaya döndüğü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, dün gece saatlerinde, Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Türkeli, kullandığı 59 UR 432 plakalı otomobiliyle hemzemin geçide geldi. Çerkezköy- Halkalı seferi nedeniyle bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmek isteyen Türkeli'nin aracına, raylara geldiğinde, tren çarptı. Makinistin dikkatli olması ve zamanında hızını kesmesi sonucu olası facianın önüne geçildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yener Türkeli, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan hemzemin geçit, otomobilin raylardan kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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