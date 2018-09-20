(Görüntülü) HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı (2)

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI



Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazıılı açıklamada, terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesi, yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Savur İlçesi HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın teknik takibe alındığı belrtilerek, şöyle denildi:



"9 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16.400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken, bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17 Eylül 2018 günü aynı planlı çalışma kapsamında hedef şahsın İzmir iline uyuşturucu madde nakledeceğinin anlaşılması üzerine İzmir ilinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve HDP Savur İlçe Başkanı'nın aracının depo kısmında yapılan aramada 4.550 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Mardin'e getirildi. Konuyla ilgili planlı çalışmanın sonlandırılması kararlaştırılarak özel harekat unsurlarımızla birlikte şahsın ilimiz Savur ilçesi Pınardere Köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada 36 kilo kubar esrar maddesi ele gecirilmiş ve ikamette bulunan aynı zamanda takibimizde olan hedef şahsın eşi Hüsna Kızılkaya isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Planlı çalışma kapsamında toplamda 57 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş. Şüphelilerden HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest bırakıldı."