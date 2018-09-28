(Görüntülü) Hayvan hakları savunucularından adliye önünde açıklama

ANKARA Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyeleri ile bir grup hayvansever son dönemlerde hayvanlara yönelik artan şiddete dikkat çekmek ve işlenen suçları önleyecek yasaların çıkması için, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Ankara Adliyesi önünde, saat 12.00'de toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Fadime Eymir, son zamanlarda hayvanlara karşı işlenen suçlarda artış olduğunu, hayvanlara yönelik tecavüz, işkence ve cinayetlerin toplum vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Ankara'da özellikle sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişilerce zehirlendiğini belirten Eymir, "Ankara'da 26 Ağustos 2018'de ikisi anne 9 köpek ve onlarca güvercin, 13 Eylül'de de 6 köpek, bir kirpi, bir hamile kedi ve onlarca saksağan öldürüldü. Türkiye'de her gün onlarcasının yaşandığı hayvan katliamları toplumda infial yaratmaktadır" dedi. 'HAYVANLARIN HUKUKİ STATÜSÜ YENİDEN TANIMLANMALI' Fadime Eymir, hayvanlara eziyet edenlerin yeterince cezalandırılmadığına vurgu yaparak, şunları söyledi: "Hayvanları Koruma Kanunu 'Kabahatler Kanunu' kapsamında olması nedeniyle hayvanlara eziyet edenler mahkemede yargılanmamakta, cüzi denilebilecek bir miktar para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Kapalı alanda sigara içenle hayvana eziyet eden, hunharca katleden bir tutulmaktadır. Hiçbir caydırıcılığı yoktur. Hayvanların hukuki statüsü yeniden tanımlanmalı, mal statüsünden çıkartılarak insana yakın, duygusu olan can olarak kabul edilmelidirler." Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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