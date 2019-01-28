(Görüntülü) Hatay’da 658 bin captagon hap ele geçirildi

HATAY’da düzenlenen operasyonda 658 bin 281 adet uyuşturucu 'captagon' hap ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uluslararası bir nakliye firması ile Arap ülkelerine gönderilmek üzere gümrükleme işlemi yapılan 72 marş dinamosu içerisine gizlenmiş 619 bin 140 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 39 bin 141 adet daha captagon bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.K, O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T ile Suriye uyruklu H.A ve G.H.G. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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