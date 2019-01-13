HATAY’ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.
İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR’lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR’lar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti.
(Görüntülü) Hatay'dan sınıra askeri araç sevkiyatı
HATAY’ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi. İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR’lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR’lar daha sonra sınır birliklerine...
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