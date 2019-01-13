(Görüntülü) Hatay'dan sınıra askeri araç sevkiyatı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi. İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR’lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR’lar daha sonra sınır birliklerine...

(Görüntülü) Hatay'dan sınıra askeri araç sevkiyatı
HATAY’ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.

İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR’lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR’lar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti.
 

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