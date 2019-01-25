(Görüntülü) Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 6 yaralı (1)

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.