(Görüntülü) Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından Hatay'a gönderilen komando birliklerini taşıyan askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Kilis karayoluna doğru ilerliyor. Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy için geçiş güzergahlarında ise güvenlik önlemi alındı.

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