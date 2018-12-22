KONVOY KİLİS'E ULAŞTI
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay’dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.
(Görüntülü) Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)
KONVOY KİLİS'E ULAŞTI Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay’dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik...
KONVOY KİLİS'E ULAŞTI
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