(Görüntülü) Hakkari'de, şehit askeri için tören düzenlendi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () KUZEY Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri icra edildiği esnada teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan 1 aylık evli 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari'de tören düzenlendi. Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı vekili Cumhuriyet savcısı Kamil Buğra Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü vekili Gürcan Görgülü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askerler katıldı. Saygı duruşu ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı'na gönderilerek buradan da uçakla memleketi Sakarya?ya uğurlandı.