(Görüntülü)HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN YOLCULUĞU KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul Maltepe'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı. Hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.