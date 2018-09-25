(Görüntülü) Hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Halim AKCA- Mesut MADAN/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarptığı kazada Ayşenur Basınç adlı çocuk yaşamını yitirirken aynı aileden 6 kişi yaralandı. Bucak'ın Karapınar köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Antalya'dan Burdur istikametine giden Cuma Basınç'ın kullandığı 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tuğla yüklü 15 ER 588 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada Cuma Basınç, eşi Songül Basınç, çocukları Ayşenur, Cuma, Şahin ve Polat Basınç ile yeğeni Ferhat Basınç yaralandı. Olay yerine gelen ekipler 2-3 yaşlarında olduğu belirtilen Ayşenur Basınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayşenur Basınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kazayı görenler, hafif ticari aracın kontrolden çıktıktan sonra zikzak çizerek kamyona çarptığını belirtti.