(Görüntülü Haber) Yaylalarda erzak çalan teröristlere sıkı takip

Nedim KOVAN ORDU,() Karadeniz'de yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üstlenmesi yapan, baharın gelmesiyle kış üstlenmesinden çıkacak olan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin tedbirleri artırıldı. Yaylaya çıkacak olan vatandaşların evlerinde fazla miktarda erzak bırakmamaları istenirken, tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı. 5 Nisan'da Gümüşhane Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas kırsalında teyakkuza geçildi. Yayla evlerinden kışın çaldıkları yiyeceklerle kış üstlenmesi yaptığı belirlenen ve baharın gelmesiyle kış üstlenmesinden çıkacak olan PKK'lı teröristlere karşı Jandarma Asayiş Komando timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli operasyon yapıyor. Yayla sezonun başlamasına kısa bir süre kala, PKK'lı teröristlerin kış mevsiminde olduğu gibi, yayla evlerinden yine erzak çalabileceği hatırlatılarak, vatandaşların tedbirli olunması isteniyor. Karadeniz ormanlarında aç kalan teröristlerin, kullanılmayan boş yayla evlerinde gizlice saklanıp, buralarda barınabilecekleride belirtilerek, herhangi bir şüpheli durumda mutlaka güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması da bekleniyor. EVLERE GİREN TERÖRİSTLER BELLİ OLMASIN DİYE ERZAKLARIN YARISINI ÇALMIŞ Ordu Mesudiye kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Ordu-Giresun kırsalında yalnız kalan 1 PKK'lı terörist, Tunceli'ye geri dönmek isterken Erzincan kırsalında yaralı ele geçirilmişti. Ordu ve Giresun'a getirilerek kırsalda güvenlik güçlerine yer göstermesi yapan PKK'lının, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaptıklarını, çaldıkları yaşam ve erzak malzemelerini nereye götürdüklerini tek tek anlatarak, hırsızlık yaptıkları evlerde anlaşılmaması için erzaklardan azar azar aldıkları ortaya çıktı. Karadeniz'de ki yayla evlerinin kapısını kırarak içeriye giren, buldukları erzakları çalarak geçen yıl kış üstlenmesi yapan teröristlerin deşifre olmasının ardından, farklı yöntemlere başvurabileceği de belirtildi. Bölgedeki teröristlerin iz bırakmadan yayla evlerine girebileceği, daha önceden olduğu gibi belli olmasın diyede erzakların yarısını çalabileceği hatırlatılarak, bu gibi şüpheli durumlarında mutlaka jandarmaya ihbar edilmesi istendi.