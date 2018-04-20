(Görüntülü Haber) Trafikte tırpanlı, demir zincirli kavga

İZMİR'in Menemen ve Buca ilçelerinde, trafikte yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Menemen'in, Harmandalı Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde sürücüler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler demir zincir, sopa ve tırpanla birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kimse yaralanmadan kavga önlendi. Buca'nın Evka-1 Mahallesi Muhtarlığı'nın önündeki olayda ise, iki kişinin tekme ve yumruklu kavgası o sırada otomobille yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Her iki kavganın görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcılar, "Havaların ısınmaya başladığı belli oldu", "İzmir mi, Teksas mı belli değil" yorumları yaptı.

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