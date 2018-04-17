(Görüntülü Haber) Taksi, minibüse çarptı: 1 ölü

KONYA'da kavşakta taksinin çarptığı minibüsten fırlayan sürücü Mehmet Alkan, yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çayırbağ yönetimindeki 42 TT 482 plakalı taksi, kavşakta Mehmet Alkan yönetimindeki 42 PJ 660 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Alkan, ön camından fırlayıp kaldırıma savruldu. Minibüs de bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Alkan, çağrılan sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yara almadan kurtulan Çayırbağ ise gözaltına alındı. Kazayı duyup gelen Alkan'ın, yakınları, acı haberi alınca gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Alkan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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