(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, evini yaktı, 2 rehinem var dedi (3)

(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, evini yaktı, 2 rehinem var dedi (3)

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