(Görüntülü Haber) Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle verilen 6 aylık infaz erteleme süresi, bugün tamamlandı. Yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'e, Diyarbakır Adliyesi'ne gelişinde HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti. Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik, açılan dava sonunda da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı. Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynek Altıok da Ayşe Çelik'e Diyarbakır Adliyesi'nde eşlik etti. Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasından ayrıldı. Ayşe Çelik adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok, diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın tuttuğu görüldü. Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik'in eşyalarını ve kızını alıp tekrar adliyeye geleceği, buradan da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüleceği öğrenildi. Öğretmen Ayşe Çelik'in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, "Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok" dedi. HDP Milletvekili Ziya Pir ise "OHAL'de yaşıyoruz ama özellikle Diyarbakır'da OHAL yok, sıkıyönetim var. Şu anda suçsuz bir öğretmen teslim olmaya geldi. Ne kendisine ne avukatına küçük bir açıklama yapılmasına bile izin verilmiyor, 2 ay sonra seçime gideceğiz. Şurada basına iki cümle konuşamayacaksak, bu 2 ayı nasıl geçeceğiz, nasıl bir seçim çalışması yapabileceğiz, ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye'de 2 yıldır ne hukukun üstünlüğü ne demokrasi ne insan hakları ne yargının bağımsızlığı kalmış değil. Bugün de bunun en üst noktasını yaşıyoruz. Hem bu uygulamayı protesto ediyorum hem bütün Türkiye'nin duymasını istiyorum. Şu anda Diyarbakır'da sıkıyönetim yaşanıyor" diye konuştu.

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