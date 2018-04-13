(Görüntülü Haber) Niğde'de 'aldatma' cinneti; Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti (2)

OTOPSİ TAMAMLANDI Niğde'de aldatma iddiasıyla meydana gelen olayda yaşamını yitiren Yasin Gündoğan, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 3 cenaze Divarlı beldesine götürüldü. Kuzenlerin cenazelerinin Divarlı'da, Rezzan Gündoğan'ın cenazesinin ise komşu Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük köyünde toprağa verileceği bildirildi. JANDARMA ÖNLEM ALDI Öte yandan jandarma ekipleri, intihar eden katil zanlısı Yasin Gündoğan ile eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğü kuzeni İshak'ın yan yana olan evlerinde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Aileler, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.