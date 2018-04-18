Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor
(Görüntülü Haber) Kavacık'ta trafik kazası: TEM trafiğe kapandı (1)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale...
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