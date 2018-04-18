(Görüntülü Haber) Kadıköy barlar sokağında bıçaklı kavga kamerada : 2'si ağır 3 yaralı

Gençleri kurtarmak isterken ağır yaralandı. Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL () Kadıköy'de bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Kadife sokakta cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına gelen kişi, dışarıda bekleyen iki kişiyle sözlü tartışma yaşıyor. Tartışmanın ardından genç, kız arkadaşıyla birlikte uzaklaşırken, yolda bekleyen kişi arkalarından gelenleri görünce onları bir dükkana doğru yönlendiriyor. Gençleri yönlendiren kişi ve yanındaki arkadaşları bu kez arkadan gelen bıçaklı saldırganın hedefi oluyor. Recep K. elindeki bıçak ile Y.E.K, A.T.C ve M.O.K.'ya saldırıyor. Kavgayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Y.E.K ve A.T.C'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Recep K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.