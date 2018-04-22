(Görüntülü Haber)Elazığ'da 3 kadın, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi sopa ile dövdü

(Görüntülü Haber)Elazığ'da 3 kadın, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi sopa ile dövdü

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