(Görüntülü Haber) Durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarptı 1 ölü 1 yaralı (2)

(Görüntülü Haber) Durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarptı 1 ölü 1 yaralı (2)

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