(Görüntülü) (Görüntülü) (aktüel 2) - BAĞCILAR'DA İKİ BİNADA ÇÖKME RİSKİ; 6 BİNA BOŞALTILDI

(Görüntülü) (Görüntülü) (aktüel 2) - BAĞCILAR'DA İKİ BİNADA ÇÖKME RİSKİ; 6 BİNA BOŞALTILDI

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